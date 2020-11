Famalicão: Secretário de Estado quer GNR no antigo quartel dos bombeiros

O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, afirmou ao deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira, que a solução do Governo para a GNR de Riba de Ave passa por adaptar as antigas instalações dos Bombeiros de Riba de Ave. Adiantou que o Governo aguarda a celebração de um protocolo com a Câmara Municipal de Famalicão para avançar com este processo.

O deputado Jorge Paulo Oliveira lamentou que a autarquia famalicense seja chamada a ajudar na resolução de um problema «que é unicamente da responsabilidade da administração central».

Esta resposta do Secretário de Estado surgiu no âmbito do debate na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2021. Jorge Paulo Oliveira lembrou o atraso nesta obra e as «sucessivas mudanças de opinião do Governo quanto à solução a adotar para o Posto da GNR daquela vila». O deputado do PSD lembrou que em junho de 2017 o Governo defendia que a solução passava pela construção de um quartel de raiz e que no final desse ano já pensava na remodelação do atual edifício; o social-democrata recorda que em 2019 a solução voltava a um edifício de raiz, mas em maio deste ano já pensava na adaptação do antigo quartel dos bombeiros.