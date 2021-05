Famalicão: Secretário de Estado da Educação no Ciclo de Conferências em Educação

O secretário de Estado da Educação, João Costa, será orador em mais uma sessão do III Ciclo de Conferências em Educação de Famalicão, dedicada ao tema “Conhecimentos versus Competências: o desafio”. A iniciativa acontece no dia 27 de maio, às 21 horas, via plataforma Zoom.

Outro dos oradores é o vereador da Educação da Câmara Municipal de Almada, João Couvaneiro, que assina, juntamente com João Costa, o livro “Conhecimentos Vs. Competências – Uma dicotomia disparatada na educação”.

A participação nesta conferência é gratuita, mas sujeita a inscrição em https://forms.gle/3jD5i22DFmZXu5jP8

O Ciclo de Conferências em Educação é uma organização do Município, em parceria com a Associação Famalicão em Transição, com a Federação Concelhia das Associações de Pais de Famalicão e com o Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.