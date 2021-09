Famalicão: Saúde materna e pediátrica em análise

O segundo Congresso da Associação Pediátrica do Minho e XIV Jornadas de Saúde Materna e Pediátrica do Médio Ave decorrem esta quinta e sexta-feira, no anfiteatro da Escola Superior de Saúde da CESPU, em Vila Nova de Famalicão.

Esta é uma organização da Associação Pediátrica do Minho, com a colaboração dos Serviços de Pediatria dos cinco hospitais públicos do Minho, do Serviço de Obstetrícia/Ginecologia do Centro Hospitalar do Médio Ave e da Medicina Geral e Familiar de V. N. de Famalicão.

Ao longo dos dois dias, especialistas e técnicos vão abordar os mais diversos temas, como a obesidade infantil, ciberbulling, sexting, adiação às novas tecnologias, desafios e reflexões sobre o parto, prematuridade tardia, gravidez, parto e sexualidade.