O Restaurante Sara Barracoa, localizado na Praça D.Maria II, ao lado do edifício que acabou por ser destruído por um violento incêndio, na tarde de quinta-feira, reabre este fim de semana, no domingo.

O estabelecimento de restauração ficou com danos no telhado, em consequência do combate às chamas levado a cabo pelos soldados da paz.

As próximas horas serão de limpeza e manutenção do espaço para que, no próximo domingo, a Sara Barracoa possa voltar a receber clientes.