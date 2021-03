Famalicão: Santiago Belacqua expõe em sete igrejas

O primeiro artista português convidado a expor no Vaticano, vai mostrar, a partir deste sábado, a sua obra em 7 igrejas do concelho de Vila Nova de Famalicão.

A exposição “…e o Seu reino não terá fim” apresenta 20 quadros da autoria do artista plástico famalicense Santiago Belacqua.

A mostra, promovida no âmbito do programa “Há Cultura”, através da Comissão Social Inter-Freguesias do Vale D’Este, vai estar patente até 8 de maio na Igreja Paroquial de Sezures, Igreja Paroquial de Arnoso Santa Maria, Capela do Senhor dos Passos (Arnoso Santa Maria), Mosteiro de Arnoso Santa Eulália, Capela de Nossa Senhora do Fastio (Arnoso Santa Eulália), Igreja Paroquial de Arnoso Santa Eulália e Igreja Paroquial de Nine.

Belacqua traz a esta exposição pinturas das coleções “Cristo Suspenso” e “Pietà” e ainda outros quadros que marcam o seu percurso, como “A Imaculada Conceição”, “A Última Ceia”, “Pregado na Cruz”, “Ressurreição”, entre outros.