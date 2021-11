Famalicão: Santa Casa da Misericórdia de Riba d´Ave vence prémio BPI “La Caixa”

A Santa Casa da Misericórdia de Riba d`Ave foi uma das vencedoras dos Prémios BPI Fundação “la Caixa” Seniores 2021 com o projeto Centro de Avaliação e Apoio da Capacidade de Condução de Veículos para Pessoas com Défice Cognitivo ou Demência. Consiste na avaliação, monitorização da capacidade de condução e apoio na adaptação à perda de capacidade de condução da pessoa.

Considerada uma solução pioneira no país e que será desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia de Riba D’Ave através do Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências (CIDIFAD) em parceria com a Junta de Freguesia de Riba D’Ave e com o ACP – Automóvel Club de Portugal.

O projeto da Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave realça que a existência de défice cognitivo/demência não significa que a pessoa fique imediatamente incapaz de conduzir. A Santa Casa considera que é frequente que, por não haver uma resposta que clarifique todas as dúvidas, a autorização para a condução seja retirada cedo ou tarde demais. Deste modo, o projeto prevê criar uma estrutura de avaliação da capacidade de condução, esperando contribuir para que em segurança mantenham essa atividade pelo maior tempo possível, bem como apoiar aqueles que não se revelem capazes de manter a prática da condução, dotando-os de novas competências, disponibilizando estratégias que apoiem a sua mobilidade e prestando-lhes apoio psicológico que facilite a adaptação a essa transição.