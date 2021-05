Famalicão: Sandrine Fortes é a nova diretora do Agrupamento de Escolas de Pedome

O Agrupamento de Escolas de Pedome tem novo diretor. Trata-se da professora Sandrine Fortes que sucede no cargo a Fernando Lopes.

Após o juramento solene de toda a equipa que a acompanha, a nova diretora agradeceu a todos os membros da comunidade que sempre a apoiaram e acarinharam, aos parceiros estratégicos, à sua família e ao diretor cessante, professor Fernando Lopes, pela década de parceria e de mentoria.

No seu discurso, afirmou que tem consciência dos desafios e exigências do seu mandato e assumiu um compromisso de excelência e de seriedade na prestação do serviço educativo. Para o mandato que agora começa, Sandrine Fortes estabeleceu valores como a humanização, a integração, a partilha, a responsabilização, a formação e a colaboração como forma de promoção da cultura organizacional e de melhoria da escola.

A professora concluiu prometendo fazer desta instituição «uma referência na zona do Vale do Ave e a nível nacional», assumindo que, em conjunto com a sua equipa, contribuirá, «de forma empenhada, rigorosa e solidária, para a sustentabilidade e sucesso do Agrupamento de Escolas de Pedome».

A cerimónia de posse decorreu no auditório da escola sede do AE Pedome marcada pelas restrições impostas pela Covid-19, facto que levou a que esta fosse transmitida em direto no YouTube.