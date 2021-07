Famalicão: S. Tiago da Cruz vai renovar o Largo Senhor dos Aflitos

O projeto de requalificação do Largo Senhor dos Aflitos, na freguesia de S. Tiago da Cruz, vai ser exibido no próximo domingo, dia 25, pelas 12h00, no Largo. A apresentação vai contar com a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e vai decorrer no dia em que a freguesia celebra o seu padroeiro, S. Tiago.

O Largo Senhor dos Aflitos é considerado um cartão de visita para a freguesia. O projeto de reabilitação desenvolvido pela Câmara Municipal visa criar uma unidade no largo, através da redefinição da circulação automóvel entre a EN14, a capela, cemitério e igreja. Adicionalmente, tem como objetivo melhorar o conforto nas deslocações pedonais e nos períodos de estadia, melhorar as condições do espaço de merendas, renovar as instalações sanitárias, relocalizar o café e desenvolver um largo preparado para acolher eventos.