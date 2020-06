Famalicão: S. Marçal apenas com missa

Os tempos de pandemia impediram os festejos em honra dos Santos e a festa em honra de S. Marçal, realizada em julho em Esmeriz não é excepção, tendo sido cancelada toda a programação pensada pela Comissão de Festas à excepção da eucaristia de festa.

A celebração manter-se-á na manhã do dia 12 de julho, às 11 horas, no adro da Capela de S. Marçal, nos moldes habituais, mas cumprindo todas as regras de saúde emanadas pelas autoridades.

A comissão de festas de S. Marçal agradece a todos que têm contribuído para que a festa se pudesse realizar, informando que, tal como o grupo de trabalho que se manterá no próximo ano, também os bilhetes já vendidos para o sorteio se manterão em vigor, sendo o seu sorteio realizado na festa de 2021.

Informa, também, que durante todo o dia 11 de julho, das 10 às 18 horas, e no dia 12, das 9 às 18 horas, a capela de S. Marçal estará aberta para que o Bispo de Limoges e patrono dos Soldados da Paz, possa ser venerado com fé e em segurança.