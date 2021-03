Famalicão: Ruivanense prepara reforço do clube para regresso à atividade

O Ruivanense Atlético Clube já prepara o regresso à atividade desportiva, colocando em prática o projeto: “Da resiliência à vitória”.

Atletas, treinadores, pais, sócios e simpatizantes estão incluídos neste plano, onde também se perspetiva a cativação de novos elementos.

Depois de tanto tempo de paragem, o clube sente necessidade de reforçar algumas das práticas para que a atividade desportiva traga mais proveitos. Assim, as áreas da psicologia (com Ana Costa) e nutrição (com Gabriela Oliveira) passam a integrar a estrutura do clube. Reforço, ainda, da fisioterapia, com Raquel Braga.

Com esta aposta «pretendemos promover um regresso estruturado, acompanhado e salutar a todos os níveis dos atletas que integram e integrarão pela primeira vez os escalões de formação do Ruivanense A. C., pelo trabalho conjunto de três especialidades fulcrais depois de uma paragem de atividade física tão prolongada e jamais vivenciada», o diretor da coletividade André Oliveira.