Famalicão: Ruivanense AC certificado como entidade formadora 3 estrelas.

No ano em que a Fundação do Ruivanense Atlético Club comemora o seu octogésimo aniversário, a Federação Portuguesa de Futebol distingue o clube como entidade formadora 3 estrelas. De acordo com André Oliveira, vice-presidente do Ruivanense AC, «depois de este ano e meio atípico, foi mais uma prova que o clube, esta direção e todo o seu staff técnico, dentro de todas estas limitações e dificuldades continuou a trabalhar afincadamente para o fim último que é a promoção do desporto e em concreto do futebol infantil e juvenil».

Foram 207 os clubes nacionais que receberam o enquadramento de entidade formadora de 3 estrelas. No entanto, o Ruivanense posicionou-se na 23ª posição em 207. Este lugar é «algo que nos deixa orgulhosos e cientes do nosso potencial enquanto associação desportiva amadora», afirmou André Oliveira, em comunicado.