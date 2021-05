Famalicão: Ruivães estreia o espetáculo comunitário “Última Ceia”

No âmbito do programa municipal, “Há Cultura”, Ruivães anima-se com o espetáculo a “Última Ceia”, que envolve teatro, música, dança e vídeo. A exibição está marcada para o salão paroquial da freguesia, no dia 28 de maio, às 20h30. Estarão em cena uma dezena de participantes, dos quais apenas um é ator profissional, sendo os restantes membros da comunidade, para desta forma respeitar o objetivo do programa “Há Cultura”.

O espetáculo é o resultado da ação “Se o Mundo Acabasse Amanhã, o Que Eu Faria Hoje?”, desenvolvida pelo município de Famalicão em parceria com a Momento – Artistas Independentes, e foi realizada com o objetivo de explorar a identidade da comunidade das freguesias de Bairro, Delães, Carreira, Bente, Ruivães e Novais.