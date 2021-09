A antiga Igreja Matriz de V. N. de Famalicão recebe este sábado mais um evento cultural. Desta vez, o lançamento do livro do professor de música Rui Mesquita, intitulado “ Monsenhor José Fernandes da Silva – Sacerdote e Músico”.

Nesta sessão de apresentação do livro, com edição de autor, estarão presentes algumas personalidades, entre as quais Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, e o Arcipreste, Padre Francisco Carreira.