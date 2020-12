Famalicão: Rui Maia renova mandato na Santa Casa da Misericórdia

Rui Maia continua à frente da Santa Casa da Misericórdia de Famalicão por mais quatro anos. Nas eleições para o quadriénio 2021/24, foi reeleito provedor; José Nogueira continua a presidir à Assembleia Geral e Correia Araújo estreia-se no conselho fiscal.

As eleições foram a 19 de dezembro, dia em que os “irmãos” optaram pela continuidade da equipa e do seu programa. Os valores também continuam os mesmos: a promoção do bem-estar das pessoas a nível biológico, social, psicológico e espiritual. Pretende manter-se como instituição de referência no concelho ao nível das respostas sociais para a infância e terceira idade.

De acordo com nota à imprensa, a Santa Casa da Misericórdia de Famalicão continua a apostar nos valores da Solidariedade, através do apoio aos mais desprotegidos; Competência, por uma equipa multidisciplinar e dinâmica; e Modernidade, por meio de uma reestruturação dos espaços e na formação das pessoas. «É esse o espírito da nossa Instituição: fazer o bem sem esperar nada em troca, apoiar os outros pelo simples prazer de ajudar prestigiando e respeitando a Instituição», referem os eleitos.

A nova direção agradece a todos quantos contribuíram para a evolução da história desta instituição. Saúda também os utentes, funcionários e famílias pela resiliência nesta fase difícil de pandemia. «Que este Natal seja de Saúde e Paz e que o Novo Ano promova a positividade e a amizade».