A Câmara Municipal de Famalicão comunicou, esta quarta-feira, que na rua Alves Roçadas, no centro da cidade, será colocada uma passadeira.

A intervenção, que vai acontecer esta quinta-feira, entre as 9h00 e as 16h00, deverá provocar alguns transtornos à normal circulação nesta via, pelo que a autarquia apela à melhor compreensão de todos.