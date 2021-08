Já se pode voltar a circular de automóvel na Rua Adriano Pinto Basto, no centro de Vila Nova de Famalicão.

Esta rua encerrou no mês passado devido às obras que decorrem no centro urbano e que devem ficar concluídas até ao final do ano.

Em menos de um mês foi possível que a circulação automóvel regressasse à normalidade naquela artéria.