Famalicão: Rotunda 1.º de Maio interdita ao trânsito a partir desta sexta-feira

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa que uma intervenção urgente na rede pública de abastecimento de água no Parque 1.º de Maio, vai obrigar ao corte de trânsito na Rotunda do Parque 1.º de Maio, no sentido Rotunda Bernardino Machado – Estação da CP, já a partir das 9h00 desta sexta-feira, dia 15 de janeiro, sendo prevista a sua conclusão até 31 de janeiro.

Percebendo os transtornos que esta situação vai causar à circulação automóvel, tratando-se de uma zona de muito tráfego, pela proximidade com as escolas, centro de saúde e caminhos de ferro, a autarquia pede a compreensão de todos e aconselha a que todos tenham em atenção a sinalética colocada no local, com as indicações de alternativas e desvios.

A Polícia Municipal fará o acompanhamento da obra apoiando sempre que necessário os condutores.

Esta intervenção implica, também, alterações nas paragens de autocarro. Assim, todos os autocarros que circulam na Rua Artur Cupertino Miranda (Hospital) serão desviados pela Rua Manuel Pinto de Sousa, Rua Adriano Pinto Basto, Avenida 25 de Abril, Praça 9 de Abril e Rua Barão de Trovisqueira retomando o seu percurso normal na Rua Adolfo Casais Monteiro. Os autocarros que seguem da Avenida Narciso Ferreira serão desviados junto à Casa da Música para a Praça 9 de Abril, Rua Barão de Trovisqueira, retomando o seu percurso habitual na Rua Adolfo Casais Monteiro.

Será, ainda, criada uma paragem provisória na Rua Barão de Trovisqueira, junto à Santa Casa da Misericórdia e serão suprimidas as seguintes paragens: Universidade Lusíada (alternativa Hospital), Parque 1º de Maio (alternativa Rua Barão da Trovisqueira junto à Santa Casa da Misericórdia) e Centro de Saúde (alternativa Rua Barão da Trovisqueira junto à Santa Casa da Misericórdia ou Escola Júlio Brandão na Avenida de França (Rotunda dos Pinheirinhos). Os pesados deverão efetuar o mesmo trajeto dos autocarros.

A autarquia informa ainda que a obra será executada no mais curto espaço de tempo possível, sendo que os serviços vão trabalhar de segunda a sábado, até às 20h00.

Aproveitando o período de confinamento provocado pela pandemia e a circulação de menos pessoas na rua, os serviços municipais irão valer-se da intervenção para dar seguimento às obras que decorrem na Avenida 25 de Abril e Parque 1.º de Maio.