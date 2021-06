Famalicão: Rotary apoia Bloco de Partos do Centro Hospitalar

Esta terça-feira, os presidentes do Rotary Club de Famalicão, de Santo Tirso e da Trofa, estiveram na sede do Centro Hospital do Médio Ave (CHMA), em Vila Nova de Famalicão, para concretizar a segunda fase do projeto “Humanização do Parto”.

Trata-se de um projeto, no valor de 15 mil euros, dinamizado por estes 3 clubesdo vale do Ave e apoiado pela Fundação Rotária Portuguesa. Foram recebidos pelo presidente do Conselho de Administração, António Barbosa, por representantes da sua equipa e pela responsável da implementação deste projeto, Saritta Nápoles.

A inauguração do espaço de apoio às parturientes acontecerá no dia 3 de setembro.

Recorde-se que os clubes rotários de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, presididos por Francisco Freitas, Gonçalves Afonso e Rosa Araújo, respetivamente, entregaram em fevereiro passado, 10 mil euros para este projeto.