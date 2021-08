Famalicão: Rony Fuego com concerto gratuito este fim de semana no Parque da Devesa

Este fim-de-semana, o Parque da Devesa acolhe o Festival Calça-Ferros, originário de Pedome, que este ano se apresenta inserido na iniciativa Anima-te, um programa de animação sociocultural de verão promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Mister Roland e Rony Fuego serão os protagonistas deste festival que decorre no próximo sábado, dia 21 de agosto, pelas 19h00.

Mister Roland é o heterónimo de Rolando Ferreira, músico vimaranense que se apresenta no palco do Anima-Te com um novo álbum na bagagem: «The Great Southern Lights» (2021). Depois de «Mayday» em 2017 e «Trembling Giant» em 2019, o artista traz uma nova roupagem no seu mais recente disco, onde explora novos sons e valores. O ano de 2021, traz o culminar de um longo caminho, que passou pelos Estados Unidos da América, uma pandemia e um desassossego de um artista amadurecido.

Logo após Mister Roland, entra em palco Rony Fuego, nome artístico de Ronilson Nazala, nascido em Angola, filho de pais congoleses. As suas referências musicais são Koba LaD, Maître Gims, NGA e Plutónio, nomes que o influenciaram a adotar um percurso musical que explora o estilo trap, afrobeats, afrohouse, entre outros.

Além do Festival Calça-Ferros, o recinto do Anima-Te também recebe, no domingo, 22 de agosto, o experiencialismo dos MorpheusField, formado por Daniel Martinho e Eliana Veríssimo, uma viagem experimental que procura transportar o público ao longo de diferentes paisagens e dimensões sonoras, através da desconstrução e sobreposição de camadas de som. Este concerto está englobado no programa Germinal 2021, um projeto da plataforma de criação artística Cão Danado.

Os concertos têm início pelas 19h00, e decorrem no palco do Anima-te, instalado no Parque da Devesa, ao ar livre, junto ao lago. Os eventos têm entrada gratuita, com levantamento obrigatório de ingresso no local do evento no período das 2 horas que antecede o espetáculo. Cada pessoa poderá levantar até 6 ingressos. O recinto está preparado para receber cerca de 882 pessoas com todas as condições de segurança.

É de acrescentar que, na Praça da Cidadania, encontra-se instalado, até ao dia 29 de agosto, o Mercado Artesanal e Street Food, com o objetivo de divulgar os produtos e produtores locais, bem como promover experiências gastronómicas.