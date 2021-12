Famalicão: Rodrigo Leão na Casa das Artes

Está marcada para esta quinta-feira, dia 30 de dezembro, às 21h00, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão que, devido à atual situação pandémica, vai decorrer em formato de videoconferência através da plataforma Zoom.

A sessão será transmitida online no portal do município, aqui . Os cidadãos que queiram intervir na parte reservada às intervenções do público, no final reunião, devem fazer a sua inscrição até às 12h00 desta quarta-feira para o e-mail: assembleiamunicipal@famalicao.pt . Depois de validada a inscrição, os interessados receberão uma hiperligação de acesso à plataforma.

Os trabalhos começam com informações do presidente da Câmara Municipal, prosseguindo com a discussão e votação de vários assuntos, sendo que as Grandes Opções do Plano e Orçamento do Município para 2022 será aquele que suscitará maior discussão política.