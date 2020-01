Famalicão: Rixa entre cinco pessoas obriga a intervenção das autoridades

Sábado, pelas 07h30, a PSP foi chamada ao centro da cidade de Vila Nova de Famalicão (Praça D.Maria II e Rua Capitão Manuel Carvalho), para uma situação de rixa entre várias pessoas com alguns disparos de armas de fogo.

Chegada ao local, esta autoridade já não encontrou as pessoas envolvidas na confusão, mas, com informações de populares, conseguiu intercetar o carro onde seguiam os envolvidos na rixa, duas mulheres e três homens, com idades entre os 21 e 43 anos.

Segundo a PSP não foram encontrados indícios de uso de armas de fogo, contudo, as pessoas identificadas confirmaram os desacatos.

A condutora foi apanhada com uma taxa de álcool no sangue 1,63 g/l, motivo pela qual foi detida.