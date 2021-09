Famalicão: Riopele reforça aposta nos mercados externos, sobretudo o americano

Desde o dia 24 de setembro que a Riopele apresenta a sua coleção AW22-23 no seu showroom de Nova Iorque, junto à Times Square. A abertura deste novo espaço reforça a presença da empresa famalicense no mercado americano, permitindo-lhe estar mais próxima dos clientes e potenciais compradores. «Temos um espaço onde o cliente se sente como se estivesse na Riopele, apesar da distância, e encontra toda a nossa oferta, sem a necessidade de intermediários», explica Tina Guimarães, responsável por este mercado, em declarações ao Jornal T.

A coleção outono-inverno do próximo ano tem cinco temas que se interligam: Efforteless Knit reinterpreta os tecidos tricotados e em malha; British Heritage revive a herança histórica britânica, com contrastes claros entre um estilo mais sofisticado e rural; Folk Blankets privilegia o conforto, o Chanel Look usa novos fios e tecidos com destaque para os tweeds e Lana Couture está voltada para a natureza.

A aposta neste mercado tem vindo a ser feita de forma gradual pela Riopele que desde há três décadas que exporta para a América.