Famalicão: Riopele reabilita primeiro edifício industrial da empresa

A Riopele reabilitou o primeiro edifício industrial da empresa, criando um novo espaço logístico, com 8 mil metros quadrados, que custou 1,5 milhões de euros. O novo espaço servirá para armazenar 400 toneladas de fio e 600 mil metros de tela e vai permitir uma resposta mais célere e flexível das operações.

Em declarações do Jornal T, da Associação Portuguesa do Têxtil e Vestuário, a empresa responde que o novo espaço também responde aos desafios ambientais; uma vez que foi instalado ali um coletor central que irá recolher todas as águas pluviais das coberturas, prevendo-se um valor de recuperação de água na ordem dos 15 mil m³/ano.

No mês de fevereiro ficou, também, concluída uma nova ala, onde ficam vários gabinetes, bar e vestiários do polo logístico; foi, também, ampliada a copa do edifício administrativo, para melhor servir os colaboradores.