Famalicão: Ricardo Vieira conquista título de vice-campeão nacional no Quilómetro Jovem

A dupla do escalão de Iniciados do Liberdade Futebol Clube, Ricardo Vieira e Inês Sousa, foram selecionados para representar a Associação de Atletismo de Braga na Fase Nacional do Quilómetro Jovem. Ricardo Vieira sagrou-se vice-campeão nacional do Quilómetro Jovem e Inês Sousa alcançou o 5º lugar nacional. Os atletas conquistaram estes resultados no último domingo, dia 27 de junho, na Pista do Parque Desportivo de Remalde. Durante a manhã, desenrolou-se a 1ª Etapa da Vitalis Kids Challenge by Hyundai e, da parte da tarde, ocorreu a Fase Nacional do Quilómetro Jovem.

No mesmo evento, Tânia Silva e Alfredo Fernandes participaram em competição extra e cortaram a meta em 4º e 2º lugar na Fase Nacional do Quilómetro Jovem, respetivamente. Na 1ª Etapa da Vitalis Kids Challenge by Hyundai, no escalão de Benjamim A, Lopes e Leonor Lopes alcançaram a 9ª e 10ª posição, respetivamente. No escalão de Benjamim B, Carolina Faria arrecadou o 8º lugar. No escalão de Infantis, Maria Rodrigues e Clara Costa posicionaram-se em 2º e 4º lugar, respetivamente. Beatriz Faria conquistou a 5ª posição no escalão Iniciados. No escalão de Juvenis, Joana Ferreira alcançou o 2º lugar e Eduardo Salazar chegou ao 4º lugar.