Famalicão: Ricardo Silva reforça hóquei em patins do FAC

Ricardo Silva (ex-AD Valongo), guarda-redes com créditos firmados no principal escalão nacional, já defendeu as cores da Seleção Nacional, tendo feito a maior parte da sua formação no FC Porto e já como sénior representou o Infante de.Sagres, Juventude de Viana, SL Benfica, OC Barcelos é o mais recente reforço do Famalicão Atlético Clube.

O guarda-redes chega ao FAC porque gostou do projeto apresentado, acreditando que vai levar ao rápido regresso ao escalão máximo da modalidade. «Nada se alcança por si só e estou convicto que com o trabalho de todos em equipa, conseguiremos cumprir o objetivo», garante o jogador.