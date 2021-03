Famalicão: Ricardo Mendes reconduzido na liderança do CDS-PP

Ricardo Mendes foi reconduzido na liderança concelhia do CDS-PP. O acto eleitoral decorreu este domingo, com lista única, que vai liderar o partido nos próximos dois anos.

O presidente reconduzido tem como vice-presidentes Hélder Pereira e Armindo Gomes; Isaque Pinto é o secretário da Comissão Política; Pedro Sena o novo presidente da Mesa da Assembleia Concelhia. Hugo Machado, em Joane, e Bruno Correia, em Ribeirão, são os responsáveis pela reativação dos núcleos do partido.

Por força da limitação de mandatos (será o último de Ricardo Mendes), anunciam que «procuramos rejuvenescer as listas, incorporando gente na dinâmica do Partido. Vamos ter nestes dois anos atos eleitorais importantes, desde logo as eleições autárquicas, e quisemos trazer gente nova para trabalhar na dinâmica da concelhia, preparando também quadros para o futuro do CDS-PP».

Relativamente às eleições autárquicas, marcadas para este ano, Ricardo Mendes explica que «há um trabalho e um entendimento com o PSD que tem sido muito positivo em Vila Nova de Famalicão. Recentemente estive ao lado do presidente Concelhio do PSD no apoio à candidatura de Leonel Rocha à Junta de Freguesia de Ribeirão, num sinal claro de que o projeto autárquico será para manter».

Este ano autárquico é também de pandemia e o líder do CDS-PP defende que há muito trabalho a fazer, inclusive pelos próprios partidos. Na sua opinião, «têm um papel muito relevante a desempenhar na discussão de soluções políticas de cariz social, económico e territorial, sempre com base naquilo que é a ideologia humanista que está na base do CDS desde a sua fundação. Em Famalicão, queremos fazer o nosso trabalho».