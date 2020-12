O Ribeirão FC venceu, na noite de quarta-feira, no reduto do Serzedelo e subiu ao segundo lugar da série A, da Pró-Nacional da AF Braga, com 10 pontos, a três de distância do líder, o GD Joane.

Na partida em atraso de quinta jornada, a vitória ribeirense fez-se com um único golo, apontado por Igor, logo aos 8 minutos do encontro.