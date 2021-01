Famalicão: Ribeirão FC discute constituição de Sociedade Anónima Desportiva

Os sócios do Ribeirão FC, clube que milita na Pró Nacional da AF Braga, são chamados a deliberar e votar a constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva. Este é o único ponto da agenda de trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária marcada para a noite de 22 de janeiro, a partir das 21 horas, no salão nobre da Junta de Freguesia.

Só podem participar nesta reunião, sócios que tenham a quota de dezembro 2020 regularizada e que apresentem o cartão de sócio. A Assembleia Geral terá início à hora marcada na presença da capacidade máxima admitida dos associados com direito a voto, ou 30 minutos mais tarde, com os presentes, de acordo com os estatutos.

O salão nobre terá limitada a presença de sócios a um terço da sua capacidade, por forma a cumprir com as regras em vigor, impostas pela DGS, sendo obrigatório o uso de máscara.

O presidente da Assembleia Geral informa, ainda, que caso se justifique, pela maior afluência de sócios a esta Assembleia, será realizada uma segunda sessão às 22h30.

Os sócios podem antecipadamente, junto dos membros da Mesa da Assembleia Geral ou da Direção, efetuar a marcação de presença nesta reunião.