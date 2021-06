Famalicão: Ribeirão FC dá melhores condições aos atletas

O Ribeirão Futebol Clube mantém a aposta em dotar as suas instalações das melhores condições para a prática desportiva. A mais recente intervenção aconteceu nos balneários do campo de treinos, obra «que trouxe um salto muito qualitativo a esta infraestrutura e à prática desportiva», assinalou Rui Oliveira, presidente do clube.

A intervenção, que resultado de um investimento municipal de 44.500 mil euros, foi inaugurada esta quarta-feira pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que teve a seu lado o vereador do desporto do município, Mário Passos, e o autarca local, Adelino Oliveira.

Paulo Cunha sinalizou as obras como muito importantes para o clube, atletas e para a vila de Ribeirão. Recordou que este complexo desportivo nasceu há bastantes anos «e tem vindo a beneficiar de melhorias constantes o que permite que continue a corresponder às necessidades e às expetativas da comunidade». O autarca reforçou, ainda, que «esta dinâmica de trabalho, que é visível em todo o território concelhio», resulta de «uma colaboração constante e de grande proximidade com a juntas de freguesia e com as coletividades em prol das comunidades».