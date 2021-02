Famalicão: Riba de Ave tem projeto para preservar memória do Externato Delfim Ferreira

Está em curso, na vila de Riba de Ave, um projeto de recolha e salvaguarda da memória coletiva do Externato Delfim Ferreira, estabelecimento de ensino de longa história, mas que encerrou quando o Governo determinou o fim dos contratos de associação.

A projeto é promovido pela Junta de Freguesia de Riba de Ave, com o apoio do município de Famalicão e em articulação com professores e responsáveis desta extinta escola que foi uma referência nacional durante décadas pela sua qualidade de ensino.

Os pormenores serão conhecidos ao final da tarde da próxima quarta-feira durante uma conferência de imprensa que contará com a presença do vereador para a Cultura e Educação, Leonel Rocha, e da presidente da Junta de Freguesia, Susana Pereira.