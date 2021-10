Famalicão: Riba de Ave com serviço de apoio a pessoas com demência

Já está em funcionamento a Unidade de Dia do CIDIFAD – Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências, da Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave. A estrutura, que disponibiliza um programa de apoio e desenvolvimento a pessoas com demência em fase inicial ou moderada, funciona das 8h às 20h de 2ª a 6ª feira.

Os utentes desta valência usufruem de atividades terapêuticas (ex.: estimulação cognitiva, treino de autonomia funcional, musicoterapia) e atividades livres (ex.: leitura, jogos interativos, jardim sensorial), com acompanhamento diário por uma equipa multidisciplinar.

O projeto do Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento de Demências (CIDIFAD) teve início em janeiro de 2018, com o intuito de melhorar a qualidade da investigação nos diferentes processos e fases demenciais, proporcionando acolhimento, acompanhamento, assistência médica e cuidados especializados às pessoas com demência.

O CIDIFAD é uma unidade inovadora que preconiza uma intervenção diferenciada e ajustada às especificidades dos diferentes estádios do processo demencial e que se reveste de particular importância em face da conhecida grande incidência de situações de demência e da preocupante falta de respostas especializadas.