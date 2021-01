Famalicão revalida título de “Município Amigo do Desporto”

Pelo quarto ano consecutivo, Famalicão é considerado Município Amigo do Desporto. Foi também distinguido com o segundo lugar no concurso “Presença Digital do Desporto e da Atividade Física” e viu reconhecidas as atividades promovidas em tempos de pandemia ao ser “recomendado” no concurso “Intervenção Covid-19 no Desporto e Atividade Física”.

Recorde-se que o título de “Município Amigo do Desporto” é atribuído pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, em parceria com a Cidade Social e apoio institucional da República Portuguesa.

Para ser considerado “Município Amigo do Desporto”, foram tidos em conta vários programas municipais como “Famalicão em Forma” e “Mais e Melhores Anos”; as inscrições e seguros dos jovens atletas nas diferentes federações desportivas suportadas pelo município; o apoio às atividades das associações e coletividades; a ampliação e modernização do parque desportivo; a promoção de motricidade infantil e organização de múltiplos eventos desportivos, entre outros programas municipais.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, acredita que «apostar no desporto é apostar na qualidade de vida, no bem-estar e na saúde dos famalicenses» e que, por isso, «esta é uma distinção que nos deixa a todos muito satisfeitos e certos de que este trabalho não pode parar».

Sobre as outras duas distinções recebidas, Paulo Cunha acrescenta que «em tempos de pandemia, o digital ganhou ainda mais dimensão» e que as aulas de desporto online e o recém-criado canal de YouTube “Famalicão Sénior” foram e continuam a ser muito importantes «para levar alento e energia à vida das pessoas».