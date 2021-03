Famalicão: Reunião de Câmara com transmissão em direto

Realiza-se na manhã de quinta-feira, 25 de março, pelas 10h30, a reunião ordinária do executivo municipal de Vila Nova de Famalicão.

A reunião realiza-se via digital através da plataforma Zoom com transmissão em direto no portal do município.

A sessão é pública e os cidadãos que queiram intervir na parte reservada às intervenções do público, devem fazer a sua inscrição até às 17h00 desta quarta-feira para [email protected]

Depois de validada a inscrição os interessados recebem um link de acesso à plataforma.