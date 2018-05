Famalicão ressuscita personagens históricas para celebrar do Dia Internacional dos Museus

Na quinta-feira, dia 17 de maio, o antigo presidente da República Portuguesa, Bernardino Machado vai sair do Palacete Barão da Trovisqueira, onde está localizado o seu Museu, e vai animar as viagens de comboio entre Braga e o Porto, entre as 9h00 e as 18h30. A iniciativa intitulada “Património… em viagens” insere-se na programação do Dia Internacional dos Museus, promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

A efeméride que se assinala a 18 de maio é proposta pelo ICOM (International Council of Museums) que, este ano, escolheu o tema “Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”.

Em Vila Nova de Famalicão, as comemorações arrancam a 17 de maio e decorrem até dia 20, com mais de duas dezenas de atividades que envolvem a Rede de Museus do concelho.

As celebrações iniciam com um momento histórico, 143 anos depois da inauguração da linha férrea entre Porto e Braga, que aconteceu a 20 de maio de 1875, durante uma viagem experimental chefiada pelos reis D. Luís I e D. Maria Pia, o antigo presidente da Câmara Municipal, Barão da Trovisqueira, regressa à Estação dos Caminhos-de-Ferro de Famalicão para fazer as honras da casa e repetir o discurso realizado na época. O momento acontece nos dias 17 e 18, entre as 7h30 e as 9h00 e as 17h30 e as 18h30.

Para além do reviver dos momentos e das personagens históricas, os museus de Famalicão abrem as portas, através de visitas livres e guiadas, workshops, atelieres e oficinas, exposições e encontros.

Neste âmbito, destaque para a iniciativa “Museu Adentro” que proporcionará uma experiência totalmente diferente aos visitantes dos museus, recriando ambientes e atmosferas ancestrais, através de sons, aromas, melodias e dramatizações teatrais. A iniciativa irá realizar-se no dia 18, pelas 21h30, no Museu Soledade Malvar; no dia 19, pelas 15h00, no Museu da Industria Têxtil e no dia 20, pelas 16h00, no Museu Nacional Ferroviário.

Também no dia 20, no Museu Ferroviário, será inaugurada pelas 15h00 a exposição fotográfica “Retratos Ferroviários”, que apresenta pedaços de história ferroviária.

NOITE DOS MUSEUS COM CAMILO CASTELO BRANCO E BERNARDINO MACHADO

Entretanto, o município de Vila Nova de Famalicão associa-se mais uma vez à iniciativa Noite Europeia dos Museus, com a promoção de diversas iniciativas. No dia 18, pelas 21h30, será apresentado o conto “Maria Moisés” no auditório do Centro de Estudos Camilianos. No dia 19, é a vez do Museu Bernardino Machado abrir as portas à festa noturna “De caras no Museu”, a partir das 23h00.

Refira-se que o município de Vila Nova de Famalicão possui treze museus, núcleos museológicos e coleções visitáveis com enormes potencialidades pedagógicas, culturais e turísticas. Em 2013, foi criada a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão para preservar e valorizar os espaços museológicos do concelho.

Consulte o programa completo em www.vilanovadefamalicao.org