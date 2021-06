Famalicão: Requalificação do adro da igreja de Sezures avança este domingo

O lançamento da primeira pedra da requalificação do adro da Igreja de Sezures acontece na manhã deste domingo, pelas 8h45, no final da eucaristia. A cerimónia conta, entre outros, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

A intervenção conta com um apoio municipal de 147 mil euros e os trabalhos visam a requalificação e aumento da área envolvente à igreja paroquial de Sezures, com intervenção parcial na Avenida de São Mamede, Rua do Adro e na Avenida de Nossa Senhora de Fátima.