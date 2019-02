Famalicão “repõe” a história em Gavião

A junta de freguesia de Gavião com o apoio do município de Famalicão repôs este domingo a história, com a colocação de uma réplica do marco de homenagem ao Cardeal Cerejeira que existia no topo nascente do Bairro de S. Vicente e que desapareceu no seguimento dos acontecimentos da revolução de Abril de 1974.

O monumento tinha sido criado no âmbito da construção do bairro dos Pobres em 1947 e inaugurado pelo próprio Cardeal Cerejeira. Na altura, o espaço foi chamado de Bairro Cardeal Cerejeira, tendo depois do 25 de abril passado a chamar-se Bairro de S. Vicente.

Passadas mais de quatro décadas, e no âmbito de diversas obras de requalificação e melhoramento do espaço, decidiu-se recolocar o marco naquele espaço.