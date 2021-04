Famalicão: Remodelação e ampliação da pré-primária de Bairro

A Câmara de Famalicão avança com obras de remodelação e ampliação na pré-primária de Bairro, que tem cerca de 40 crianças. A intervenção, que arrancou este mês, implica um investimento municipal a rondar os 350 mil euros, com um prazo de execução de um ano.

Para que as obras possam avançar, as crianças foram instaladas no Centro Paroquial de Bairro, que cedeu o espaço para o efeito.

Esta empreitada implica a demolição da copa, refeitório e recreio coberto e a ampliação através de um novo edifício que se desenvolve como uma continuidade do espaço da arquitetura pré-existente, de modo a obter uma solução arquitetónica e espacial única.

O piso existente contempla duas salas de atividades, sala de prolongamento e arrumos, mas no novo edifício propõem-se novas instalações sanitárias para as crianças, professores e para mobilidade condicionada, bem como vestiários para os funcionários, sala de professores, refeitório e copa.

As áreas exteriores também terão mais conforto, com a criação de um recreio, zona de relva, passeio e muito espaço para as crianças brincarem.