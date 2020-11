Famalicão: Relvado do Estádio Municipal entre os melhores da I Liga

O relvado do Estádio Municipal de Famalicão está entre os melhores da I Liga. Esta foi a conclusão da avaliação da Liga Portugal que, ao longo do arranque da época, atribuiu pontos a cada um dos relvados onde jogam as equipas do principal escalão do futebol português.

Os relvados foram avaliados jogo a jogo pelo Match Center da Liga Portugal, delegados e equipas de arbitragem, tendo em conta três parâmetros: estrutura (sistema de rega, taxa de infiltração e planimetria), performance (regularidade, compactação e resistência à tração) e manutenção (densidade, grau de infestação, altura de corte, plano de manutenção e aspeto visual).

Ranking

1 Estádio da Luz (4 jogos, 20,00 acumulado, 5,00 média)

2 Estádio do Dragão (4 jogos, 19,14 acumulado, 4,78 média)

3 D. Afonso Henriques (4 jogos, 17,92 acumulado, 4,48 média)

4 Estádio Municipal de Famalicão (4 jogos, 16,00 acumulado, 4,00 média)

5 Estádio Municipal de Braga (3 jogos, 15,00 acumulado, 5.00 média)

6 Portimão Estádio (3 jogos, 15,00 acumulado, 5,00 média)

7 Cidade Barcelos (3 jogos, 14,33 acumulado, 4,78 média)

8 Estádio do Jamor (4 jogos, 14,31 acumulado, 3,58) média)

9 Estádio João Cardoso (4 jogos, 13,89 acumulado, 3,47 média)

10 Madeira (4 jogos, 13,78 acumulado, 3,44 média)

11 Rio Ave FC (3 jogos, 13,33 acumulado, 4,44 média)

12 José Alvalade (3 jogos – 13,17 acumulado, 4,39 média)

13 Estádio Algarve (3 jogos – 11,53 acumulado, 3,84 média)

14 Bessa XXI (3 jogos, 11,25 acumulado, 3,75 média)

15 Capital do Móvel (3 jogos, 11,00 acumulado, 3,67 média)

16 Joaquim de Almeida Freitas (3 jogos, 10,72 acumulado, 3,57 média)

17 S. Miguel (3 jogos, 9,78 acumulado, 3,26 média)

18 Marítimo (3 jogos, 8,11 acumulado, 2,70 média)