Famalicão relança campanha de recolha de manuais escolares usados

Com o encerramento de mais um ano letivo à porta, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão relança a campanha de recolha de manuais escolares usados. A cedência dos manuais usados, do 8º ano ao 12º ano, deverá ser efetuada até 13 de julho, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, Polos da Biblioteca, sedes de Agrupamentos de Escolas e Cooperativas de Ensino do concelho. A divulgação da listagem dos livros disponíveis para empréstimo será depois publicada na página da internet da Biblioteca Municipal, em http://www.bibliotecacamilocastelobranco.org/, no dia 24 de julho.

No dia seguinte, a 25 de julho, as famílias podem requisitar os livros, sendo que numa primeira fase a requisição pode ser efetuada nas sedes dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, para alunos do Escalão B, da Ação Social Escolar; na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e nas sedes dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, para os alunos ou encarregados de educação que tenham cedido manuais ao Banco de Livros. Numa segunda fase e para todos os restantes interessados, a requisição pode ser efetuada na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.

“Com as aulas quase a terminarem, aproxima-se a altura ideal para as famílias reunirem os manuais que já não são necessários e entregá-los no Banco de Livros Escolares de Famalicão” apela o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que considera esta aposta da autarquia “vencedora”. “Através desta medida temos conseguido ajudar muitas famílias famalicenses a poupar com os manuais escolares”, salienta o autarca.

Os principais objetivos do Banco de Livros são o de desenvolver o sentido de partilha e solidariedade social, promover a reutilização dos manuais escolares e o respeito pelo livro, diminuir os custos de aquisição de manuais escolares e promover a educação ambiental, principalmente junto das gerações mais novas.

De acordo com as normas de participação da iniciativa, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco é a entidade responsável pela constituição e gestão do banco de manuais escolares entregues pela população.