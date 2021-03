Famalicão: Regulamento do Programa Municipal de Promoção do Rendimento Desportivo em discussão

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão tem a decorrer, até ao dia 12 de abril, o período de discussão pública do novo Regulamento do Programa Municipal de Promoção do Rendimento Desportivo.

O documento encontra-se para consulta e para recolha de sugestões, nos Serviços de Atendimento ao Público, durante as horas normais de expediente e em https://www.famalicao.pt/discussao-publica

Os interessados devem dirigir, por escrito, as sugestões à Câmara Municipal até ao prazo indicado.

O objetivo deste programa é a promoção do desporto e os valores associados ao mesmo, através do reconhecimento e apoio aos atletas de excelência desportiva que, pelo seu desempenho, se destaquem no panorama nacional e internacional.

Deste modo, o regulamento foi elaborado com o objetivo de alargar as medidas de apoio em vigor na área do desporto e regulamentar as regras e condições de acesso ao Programa Municipal de Promoção do Rendimento Desportivo; para definir os tipos de apoios e formas da sua concessão, os procedimentos que devem ser cumpridos pelos seus beneficiários e as formas de garantir a conformidade entre os fins visados pelos apoios e a sua efetiva prossecução.

Pretende-se ainda estabelecer critérios gerais de atribuição de apoios em condições de igualdade para todos os atletas beneficiários e a monitorização da aplicação dos apoios concedidos, de modo a garantir o cumprimento de princípios gerais da atividade administrativa, isto é, da legalidade, da prossecução do interesse público, da igualdade e da imparcialidade.