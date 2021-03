Famalicão: Regulamento da Paisagem Protegida das Pateiras do Ave está em discussão pública

O projeto de regulamento da Paisagem Protegida Local (PPL) das Pateiras do Ave está em discussão pública até 17 de abril. O objetivo é envolver e mobilizar as comunidades locais na recuperação e valorização deste território.

Os interessados podem fazer sugestões e consultar o documento que se encontra disponível nos Serviços de Atendimento ao Público do município, durante as horas normais de expediente e no portal online do Município de Vila Nova de Famalicão.

Os interessados devem dirigir, por escrito, as sugestões à Câmara Municipal até ao prazo indicado.

Este projeto de regulamento define a criação da Paisagem Protegida Local das Pateiras do Ave, regulamenta os seus objetivos e a sua gestão, a composição dos respetivos órgãos, as atividades interditas ou condicionadas na área de intervenção da Paisagem Protegida Local, entre outras matérias.

Recorde-se que a Paisagem Protegida Local das Pateiras do Ave está localizada numa área de cerca de 1800 hectares que abrange os territórios das freguesias de Fradelos, Ribeirão e Vilarinho das Cambas com paisagens e elementos que evidenciam o grande valor estético, ecológico e cultural da região.

A sua classificação visa a proteção dos valores naturais e culturais existentes, realçando a identidade local e a adoção de medidas compatíveis com os objetivos da sua classificação.