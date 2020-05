Famalicão: regresso à normalidade no hospital «tem decorrido bem»

O Centro Hospitalar do Médio Ave está a voltar ao funcionamento normal depois da fase mais aguda do covid-19. Segundo o presidente do conselho de administração, António Barbosa, o regresso à normalidade «tem decorrido muito bem. Estamos a fazer as coisas com cuidado, segurança, método e com todas as precauções necessárias para garantirmos a segurança que é exigida», avisa.

Este regresso está a acontecer de forma gradual e ainda não está a 100%, mas, conta António Barbosa, já «fazemos cirurgias programadas, em Famalicão e Santo Tirso; já fazemos muito mais consultas presenciais; estamos com mais partos do que no ano passado. São sinais muito positivos, dentro deste contexto que é de prudência».

Por causa do covid-19 e também em função do espaço existente no hospital, os serviços foram reorganizados, mas está tudo a voltar à normalidade, conforme o período antes do covid-19. Neste momento só há quatro pessoas internadas com covid-19 e já não é preciso tanto espaço destinado ao tratamento desta doença.

Muitas coisas não vão ser como antes, estamos todos a aprender a viver numa nova realidade

Mas há coisas que não poderão voltar a acontecer, como aglomerar pessoas nas salas enquanto esperam por uma consulta; é obrigatório usar máscara ou outros equipamentos de proteção; além de outros procedimentos de segurança. «Muitas coisas não vão ser como antes, estamos todos a aprender a viver numa nova realidade», sublinha o presidente do concelho de administração, António Barbosa.

«Este regresso à normalidade está a acontecer de forma gradual e muito positiva. Mas isto só tem sido possível devido à boa-vontade de todos, principalmente dos nossos profissionais, mas também com a compreensão dos nossos utentes que entendem as nossas limitações», acrescenta o responsável hospitalar.