Famalicão: Refood e Dar as Mãos recebem doações de alunos da escola D.Maria II

Um grupo de alunos da Escola D.Maria II, em Gavião, Vila Nova de Famalicão, sensibilizados com os pedidos de ajuda de algumas instituições do concelho, decidiram fazer uma doação de 225 garrafas de água.

As águas foram entregues à Refood e à Associação Dar as Mãos, no final da tarde desta sexta-feira.

O material doado fazia parte de um evento que ia decorrer na biblioteca da escola mas que acabou por ser cancelado, devido à situação pela qual o país atravessa.

Os estudantes responsáveis por esta boa ação desempenham a função de alunos monitores da biblioteca escolar da escola D.Maria II.