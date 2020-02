Famalicão: Refood assaltada na madrugada desta sexta-feira

O núcleo Refood de Famalicão, com sede nos pré-fabricados junto à estação de comboios, foi assaltado na madrugada desta sexta-feira. Os assaltantes acederam às instalações partindo vidros de uma janela e, no interior, roubaram o computador e a máquina do café. Deixaram, ainda, um rasto de destruição, com portas estroncadas e armários danificados. Apesar deste cenário, a instituição garante que a sua atividade prossegue normalmente.

Também a sede da Federação Concelhia de Associação de Pais de Famalicão, que tem instalações nos pré-fabricados, foi assaltada. É visível, do exterior, que a sede foi toda remexida, não se sabendo, no entanto, os danos provocados.

Esta onda de assaltos atingiu a maioria das associações instaladas nos pré-fabricados, registando-se, essencialmente, danos materiais.