Os museus de Famalicão receberam o selo Clean & Safe – Património Cultural, atribuído pela Direção-Geral do Património Cultural.

A atribuição deste selo é de importante relevância no atual panorama pandémico, pelo reconhecimento de que as unidades museológicas famalicenses cumprem as recomendações da Direção-Geral da Saúde, garantindo que estes espaços reúnem as devidas condições de segurança e bem-estar de todos.