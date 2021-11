Famalicão reconhecido com Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano

O Município de Vila Nova de Famalicão voltou a ser distinguido, pela terceira vez, com o Selo de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano 2021, em cerimónia que decorreu esta semana, em Lisboa, no encerramento 16º Expo Conferência da Água.

O vereador do Ambiente, Hélder Pereira, marcou presença na sessão e considerou que a atribuição deste selo «significa que os famalicenses podem confiar na qualidade da água que bebem e que utilizam em sua casa. Trata-se de uma distinção que revela a excelência da prestação deste serviço à comunidade».

Refira-se que o abastecimento de água pública em Famalicão é assegurado pelas Águas do Norte e o universo de população com abastecimento de água pública é superior a 120 mil pessoas.

A iniciativa da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) e do jornal Água & Ambiente, distingue anualmente as entidades com desempenhos de referência na prestação destes serviços. A iniciativa tem como objetivo identificar, distinguir e divulgar casos de referência relativos à prestação dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos e assim contribuir para a melhoria dos setores.

Os “Prémios e selos de qualidade dos serviços de águas e resíduos” pretendem também evidenciar a existência de um rigoroso sistema de avaliação dos serviços prestados aos consumidores, que passam a conhecer as entidades que prestam o melhor serviço em diferentes áreas, e sensibilizar as entidades gestoras para as questões da qualidade na conceção, execução, gestão e exploração dos sistemas.