Famalicão reconhecido com Selo de qualidade exemplar da água para consumo humano

A exemplar qualidade da água que se bebe em Vila Nova de Famalicão foi distinguida, com a atribuição do Selo de Qualidade, pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). O reconhecimento foi entregue ao vereador do ambiente, Pedro Sena, no passado dia 22, no âmbito da 13ª Expo Conferencia da Água, em Lisboa.

Esta é a segunda vez que o município é reconhecido por este serviço, sendo que a ERSAR atribui prémios de qualidade às entidades gestoras desde 2017.

A iniciativa da ERSAR, organizada em parceria com o jornal Água&Ambiente, tem como objetivo identificar, distinguir e divulgar casos portugueses de referência relativos à prestação dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos e assim contribuir para a melhoria dos setores.

Os “Prémios e selos de qualidade dos serviços de águas e resíduos” pretendem também evidenciar a existência de um rigoroso sistema de avaliação dos serviços prestados aos consumidores, que passam a conhecer as entidades que prestam o melhor serviço em diferentes áreas, e sensibilizar as entidades gestoras para as questões da qualidade na conceção, execução, gestão e exploração dos sistemas.

Para o vereador Pedro Sena “os famalicenses podem continuar a estar tranquilos quanto à qualidade da água que bebem. É agua de qualidade e segurança comprovadas”.

Refira-se que os dados em análise se baseiam nas mais de duas mil análises realizadas durante o ano de 2017 pelo Laboratório Águas do Norte e Instituto de Água da Região Norte e confirmam que Famalicão apresenta um número superior à meta definida pelos especialistas do estudo da ERSAR, que apontam como ideal uma qualidade de água de 99 por cento.

O relatório atual sobre o “Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano”, publicado pela ERSAR no âmbito do Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (Volume 2), confirma que a água para consumo humano em Portugal continental apresenta uma excelente qualidade.

Refira-se que o abastecimento de água pública em Famalicão é assegurado pelas Águas do Norte e o universo de população com abastecimento de água pública é superior a 120 mil pessoas.