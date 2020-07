Famalicão: Recolha de bens alimentares a favor da Dar as Mãos

O Leo Clube e o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão realizam este sábado, dia 11 de julho, entre as 11h00 e as 12h30, uma recolha de alimentos a favor da Associação Dar as Mãos.

A sede do Lions Clube estará de portas abertas para receber todos aqueles que tenham algo para dar.

De forma a que a recolha decorra com a maior segurança, o Lions pede que se utilize máscara no acesso à sede e que as pessoas permaneçam nas instalações somente o tempo necessário.

A sede do Lions Clube é na Alameda Luís de Camões, 21 3.º andar (edifício ao lado da igreja Matriz antiga, por cima das instalações da Segurança Social)