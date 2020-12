Famalicão: Recolha de bens alimentares a favor da Dar as Mãos

Nesta quadra natalícia o Lions Clube e o Rotary Club de Vila Nova de Famalicão dão as mãos à Associação Dar as Mãos, promovendo uma campanha de recolha de bens que terá lugar no próximo sábado, 12 de dezembro.

A iniciativa solidária resulta das muitas solicitações de apoio alimentar às famílias carenciadas do concelho, com os dois Clubes a desenvolverem esforços nesta recolha de bens alimentares não perecíveis.

A recolha terá lugar no próximo sábado, entre as 10 e as 12h30, na sede do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, na Alameda Luís de Camões, nº 21, 3º andar (junto às instalações da Segurança Social).

Apoie esta causa e contribua com alimentos não perecíveis, nomeadamente arroz, massa, enlatados, azeite e óleo.