Famalicão: Receita de bacalhau dá ao Restaurante Ferrugem diploma de ouro em concurso nacional

O Restaurante Ferrugem, localizado na freguesia de Portela, em Vila Nova de Famalicão, recebeu mais uma distinção.

O chefe Renato Cunha apresentou-se pelo segunda vez no concurso “A Revolta do Bacalhau”, promovido pela INTER Magazine, para o RECHEIO Cash&Carry e para a NSC – Conselho Norueguês dos Produtos do Mar, com uma receita ousada da matéria prima do passatempo, o bacalhau.

O responsável do Ferrugem serviu um um bacalhau confitado em azeite virgem extra, puré de batata com colagénio de bacalhau e vegetais, que lhe valeu o “Diploma de Ouro” deste concurso que já vai na 15ª edição.

No “A Revolta do Bacalhau” participaram restaurantes, cozinheiros profissionais e estudantes de cozinha de todo o país. O Ferrugem ficou entre os 30 restaurantes que entraram na fase final do concurso, tendo sido visitado pelos jurados que degustaram o bacalhau confecionado pelo chefe famalicense Renato Cunha e sua equipa.

A mesma distinção foi atribuída a outros 9 restaurantes.